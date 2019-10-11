  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Усик та Візерспун зустрілися поглядами перед боєм (відео)

    • Розсилка
    Дуель поглядів Усика та Візерспуна - Усик та Візерспун зустрілися поглядами перед боєм (відео)
    Дуель поглядів Усика та Візерспуна
    boxingnews24.com

    Відбулися офіційні заходи перед поєдинком боксерів

    У Чикаго відбулися офіційні заходи перед поєдинком українського боксера Олександра Усика проти американця Чезза Візерспуна. Зокрема боксери вперше зустрілися поглядами.

    Колишній абсолютний чемпіон світу в важкі вазі Олександр Усик дебютує в бою 12 жовтня проти Візерспуна в надважкій ваговій категорії.

    Візерспун в останню мить замінив Тайрона Спонґа, якого впіймали на вживанні заборонених речовин перед поєдинком проти Усика.

    Читайте також: Джошуа готовий битися проти Усика
    бокс Олександр Усик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ