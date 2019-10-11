Усик та Візерспун зустрілися поглядами перед боєм (відео)



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Дуель поглядів Усика та Візерспуна boxingnews24.com

Відбулися офіційні заходи перед поєдинком боксерів

У Чикаго відбулися офіційні заходи перед поєдинком українського боксера Олександра Усика проти американця Чезза Візерспуна. Зокрема боксери вперше зустрілися поглядами.

Колишній абсолютний чемпіон світу в важкі вазі Олександр Усик дебютує в бою 12 жовтня проти Візерспуна в надважкій ваговій категорії.

Візерспун в останню мить замінив Тайрона Спонґа, якого впіймали на вживанні заборонених речовин перед поєдинком проти Усика.

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