Усик та Візерспун зустрілися поглядами перед боєм (відео)

Відбулися офіційні заходи перед поєдинком боксерів

У Чикаго відбулися офіційні заходи перед поєдинком українського боксера Олександра Усика проти американця Чезза Візерспуна. Зокрема боксери вперше зустрілися поглядами.

Колишній абсолютний чемпіон світу в важкі вазі Олександр Усик дебютує в бою 12 жовтня проти Візерспуна в надважкій ваговій категорії.

Face-to-Face for the first time. #UsykWitherspoon pic.twitter.com/0fVxCr4faR