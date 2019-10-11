Усик та Візерспун зустрілися поглядами перед боєм (відео)
Дуель поглядів Усика та Візерспуна
boxingnews24.com
Відбулися офіційні заходи перед поєдинком боксерів
У Чикаго відбулися офіційні заходи перед поєдинком українського боксера Олександра Усика проти американця Чезза Візерспуна. Зокрема боксери вперше зустрілися поглядами.
Колишній абсолютний чемпіон світу в важкі вазі Олександр Усик дебютує в бою 12 жовтня проти Візерспуна в надважкій ваговій категорії.
Face-to-Face for the first time. #UsykWitherspoon pic.twitter.com/0fVxCr4faR— DAZN USA (@DAZN_USA) October 10, 2019
Візерспун в останню мить замінив Тайрона Спонґа, якого впіймали на вживанні заборонених речовин перед поєдинком проти Усика.
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