В «Арсеналі-Київ» два місяці не платять зарплату



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Після 16 турів команда займає останнє місце в турнірній таблиці

В «Арсеналі-Києві» існує двомісячна заборгованість з виплати заробітної плати.

Після 16 турів команда займає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ.

Раніше повідомлялося, що гравці київського клубу пройшли тест на детекторі брехні.

Не пройшов тільки головний тренер команди В'ячеслав Грозний.

Причиною такого рішення керівництва клубу став матч 16-го туру Прем'єр-ліги проти «Чорноморця».

Київський клуб поступився одеському, виграючи по ходу зустрічі.

Столична команда пропустила два голи за дві хвилини.

Фінальний свисток зафіксував вольову перемогу «Чорноморця», який набрав 12 очок та відірвався від «канонірів» вже на п'ять залікових балів.

Джерело: Tribuna.com