  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Івано-Франківську назвали вулицю на честь знаменитого атлета Вірастюка

    • Розсилка
    Роман Вірастюк був одним із найяскравіших спортсменів своєї епохи - В Івано-Франківську назвали вулицю на честь знаменитого атлета Вірастюка
    Роман Вірастюк був одним із найяскравіших спортсменів своєї епохи
    Галицький кореспондент

    За це рішення проголосували на сесії міської ради

    Сьогодні, 9 жовтня, в Івано-Франківську відбулось позачергове засідання сесії міської ради.

    Під час неї депутати розглянули питання про найменування об’єкта благоустрою.

    Так, депутати вирішили вшанувати пам’ять уродженця Івано-Франківська, спортсмена, бронзового призера чемпіонату Європи, чотириразового срібного призера Кубка Європи, учасника Олімпіади в Атланті, штовхальника ядра Романа Вірастюка.

    Його іменем назвали новостворену вулицю в місті. Тепер вулиця, що з’єднує вулиці Просвіти з Тролейбусною матиме ім’я Романа Вірастюка.

    Нагадаємо, що відомий прикарпатець помер на 51 році життя 27 липня. Роман Вірастюк був директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України Роман Вірастюк.

     Читайте також: Добряк. Пам’яті Романа Вірастюка, людини з великим серцем 
    легка атлетика Івано-Франківськ Роман Вірастюк штовхання ядра
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ