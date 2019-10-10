В Івано-Франківську назвали вулицю на честь знаменитого атлета Вірастюка



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Роман Вірастюк був одним із найяскравіших спортсменів своєї епохи Галицький кореспондент

За це рішення проголосували на сесії міської ради

Сьогодні, 9 жовтня, в Івано-Франківську відбулось позачергове засідання сесії міської ради.

Під час неї депутати розглянули питання про найменування об’єкта благоустрою.

Так, депутати вирішили вшанувати пам’ять уродженця Івано-Франківська, спортсмена, бронзового призера чемпіонату Європи, чотириразового срібного призера Кубка Європи, учасника Олімпіади в Атланті, штовхальника ядра Романа Вірастюка.

Його іменем назвали новостворену вулицю в місті. Тепер вулиця, що з’єднує вулиці Просвіти з Тролейбусною матиме ім’я Романа Вірастюка.

Нагадаємо, що відомий прикарпатець помер на 51 році життя 27 липня. Роман Вірастюк був директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України Роман Вірастюк.