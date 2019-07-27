Помер відомий український спортсмен Роман Вірастюк



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Роман Вірастюк помер на 52-му році життя

Роман Вірастюк переніс три операції на серці

Помер бронзовий медаліст чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра, директор Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України Роман Вірастюк. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр молоді та спорту Ігор Жданов.

«Не стало Романа Вірастюка - нашого друга, колеги, спортсмена, митця, телеведучого, людини багатьох талантів, неординарної особистості з великим і добрим серцем. Для Міністерства молоді та спорту, кожного з нас - це непоправна втрата і великий біль. Співчуваємо, сумуємо та підтримуємо рідних Романа в цей важкий час. Вічна пам'ять Роману Вірастюку. Друже, нам буде дуже тебе не вистачати», - написав він.

Нагадаємо, нещодавно Роман Вірастюк переніс третю операцію на серці.

Колишньому спортсменові зробили складну операцію на серці, яка тривала 20 годин. Стан Романа був важким.

Першу операцію на серці Вірастюк переніс ще у середині першого десятиліття 2000-х. Тоді його порятунок назвали дивом. Друга операція тривала 19 годин.

Роман Вірастюк був кандидатом у народні депутати по одномандатному виборчому окрузі №84 рідного Івано-Франківська. Він отримав підтримку 11-ти відсотків виборів і посів четверте місце.