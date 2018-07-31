В Одесі на матчі «Маріуполь» - «Юргорден» очікується більше тисячі шведських фанатів



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Фанати «Юргордена»

«Юргорден» просить збільшити гостьову квоту

Уболівальники шведського клубу майже відразу викупили всі квитки на гостьовий сектор матчу в Одесі проти «Маріуполя» у межах кваліфікації Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт «Юргордена».

У продаж надійшло близько 1000 квитків, але ще близько 500 шведів хотіли б отримати квиток на матч.

Керівництво «Юргордена» звернулося до представників «Маріуполя», щоб збільшити квоту для шведських фанатів.

На даний момент очікується не більше 14 000 українських уболівальників на трибунах стадіону «Чорноморець».

Саме тому «Маріуполь» готовий піти назустріч «Юргордену» та виділити додаткові місця, якщо шведи узгодять це питання з УЄФА, інформує tribuna.com.

Нагадаємо, матч «Маріуполь» - «Юргорден» відбудеться у четвер, 2 серпня, о 20:00.

Додамо, що у Швеції «Маріуполю» для перемоги не вистачило кількох хвилин.

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