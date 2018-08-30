В Одесі знову оголосили тендер на реконструкцію Палацу спорту



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Цього разу заявки прийматимуть до середини вересня

Одеська обласна державна адміністрація оголосила тендер на реконструкцію Палацу спорту у місті.

Про це написав у своєму Facebook депутат Рубіжанської міської ради Денис Денищенко.

«Одеська облдержадміністрація вдруге оголосила тендер на реконструкцію Палацу спорту на проспекті Шевченка. Очікувана вартість закупівлі – трохи більше 154 млн грн», - зауважив він.

Як інформують ЗМІ, Управління капітального будівництва Одеської ОДА вже замовило у системі закупівель Prozorro конкурс на проведення капітального ремонту будівлі.

Це вже друга спроба організувати реконструкцію, адже раніше було повідомлено, що конкурс має відбутися 31 липня.

Тепер же пропозиції від підрядників будуть прийматися до 12 вересня поточного року, Після чого відбудеться черговий аукціон.