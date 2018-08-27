Дві тонни води, масажний патруль і бігуни-романтики: по вулицях Одеси пробігли полумарафонци



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Переможець напівмарафону в Одесі Сергій Оксанюк

Грандіозне спортивне свято - Odesa Half Marathon 2018 - відбулося в самому центрі міста

Понад дві тисячі спортсменів долали різні дистанції, але основним і самим цікавим був напівмарафон - 21 тисяча 97 метрів.

Це вже третій Half Marathon в Одесі - перший відбувся в 2016 році. Для участі в ньому до нашого міста злетілися представники 22 країн. Найчисельнішою була делегація з Білорусі, що складається з 30 спортсменів.

Разом з професійними спортсменами бігли і любителі, які вийшли на дистанцію, щоб довести собі, на що вони здатні.

Переможцем серед чоловіків з часом 1:12:37 став 38-річний житель Луцька Сергій Оксенюк. Він професійний спортсмен, але сьогоднішній результат не став його особистим рекордом.

«Сьогодні я біг, не на результат, а боровся за перемогу. Придивившись до суперників, я зрозумів, що зможу перемогти. Не скажу, що перемога далася легко, але вже з другої половини дистанції я був майже впевнений у виграші і втік досить спокійно», - зізнався переможець.

Другий призер - Олександр Бабарика - програв чемпіону всього 27 секунд, а третій - Анатолій Бондаренко - поступився майже дві з половиною хвилини.

У дівчат виграла 29-річна Юлія Профіс з Чернівців. 12 секунд поступилася їй Оксана Оксенюк з Миколаєва, а третій прибігла Христина Богомяхкова.

Змагання стали справжнім святом для всіх любителів бігу. Багато хто прийшов на старт цілими сім'ями і з серйозною групою підтримки. Вболівальники в руках тримали плакати з підбадьорюючими написами: «Син маминої подруги вже фінішував», «Біжи, будь мужиком» та інше.

Не обійшлося без приємних сюрпризів. Відразу після фінішу спортсмен Роман Невгамонний зробив пропозицію бігунці Ользі Петровської. Під загальне тріумфування дівчина сказала «Так».

Відзначимо, організатори та спонсори спортивного свята постаралися підтримати бігунів. Для спортсменів було заготовлено близько 2 тонн води і велика кількість фруктів, які можна було витратити після фінішу. Цікаво також, що бажаючі могли відвідати професійного масажиста, який перед забігом знімав стрес, а після фінішу приводив м'язи в порядок.

Джерело: Думская