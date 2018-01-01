В Росії готують санкції проти членів WADA через недопуск на Олімпіаду-2018

Відносно деяких з них можуть порушити кримінальні справи

Росія розробить і прийме персональні санкції щодо осіб, які відповідальні за відсторонення національної олімпійської збірної від Ігор у Пхьончхані. У тому числі санкції торкнуться чиновників Всесвітнього антидопінгового агентства. Але санкції планують ввести після закінчення зимових ігор. «Ми маємо вивести на чисту воду людей, які за



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Фото: Getty Images

Відносно деяких з них можуть порушити кримінальні справи

Росія розробить і прийме персональні санкції щодо осіб, які відповідальні за відсторонення національної олімпійської збірної від Ігор у Пхьончхані.

У тому числі санкції торкнуться чиновників Всесвітнього антидопінгового агентства.

Але санкції планують ввести після закінчення зимових ігор.

«Ми маємо вивести на чисту воду людей, які за спиною Міжнародного олімпійського комітету (МОК), використовуючи WADA, підштовхували до усунення нашої збірної. Ми поставили завдання і на даний момент вирішуємо його на основі перевірених фактів. Були люди, які своїми діями призвели до того, що проти наших спортсменів було вжито жорстких заходів», - заявив член Ради Федерації Андрій Клімов.

«Треба вивести їх на чисту воду і вжити відповідних заходів. Проте з цим не треба поспішати. Зараз найголовніше, щоб наші спортсмени могли гідно виступити. А після закінчення Олімпійських ігор і олімпійського циклу ми визначимо винних і роздамо усім по заслузі», - сказав Клімов.

За його словами, поки триває процес пошуку відповідальних. Поки мова йде про «майже десяток персон». Відносно деяких з них можуть порушити кримінальні справи. Всім обмежать в'їзд на територію Росії.

Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.

Джерело: Известия