В УАФ та НАБУ спростували інформацію про обшуки



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Раніше повідомлялося про обшук у Будинку футболу

В Українській асоціації футболу та Національному антикорупційному бюро України спростували інформацію про обшук в Будинку футболу.

«В українських ЗМІ продовжується хвиля кампанії з дискредитації Української асоціації футболу та її президента Андрія Павелка. Офіційно повідомляємо: ніяких обшуків у Будинку футболу не було», - говориться в заяві УАФ.

Прес-служба НАБУ спростувала інформацію про обшук у коментарі виданню LB: «Інформація не відповідає дійсності. Таких обшуків не проводили».

Раніше Українські новини повідомили з посиланням на анонімне джерело в правоохоронних органах про обшук в Будинку футболу у ході розслідування розкрадання державних коштів при закупівлі штучних футбольних полів.

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