ЗМІ повідомили про обшук в Будинку футболу в Києві
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Детективи НАБУ вилучили документи, м’ячі та горілку
Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук у Будинку футболу в Києві – офісі колишньої Федерації футболу України, перейменованої в Українську асоціацію футболу. Про обшук повідомили Українські новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Обшук проходив у ході розслідування розкрадання державних коштів при закупівлі штучних футбольних полів.
У січні 2019 року НАБУ відкрило справу на президента тоді ще ФФУ Андрія Павелка за фактом незаконного збагачення.
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