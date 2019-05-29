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    ЗМІ повідомили про обшук в Будинку футболу в Києві

    • Розсилка
    Будинок футболу - ЗМІ повідомили про обшук в Будинку футболу в Києві
    Будинок футболу
    ФФУ

    Детективи НАБУ вилучили документи, м’ячі та горілку

    Детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук у Будинку футболу в Києві – офісі колишньої Федерації футболу України, перейменованої в Українську асоціацію футболу. Про обшук повідомили Українські новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    Обшук проходив у ході розслідування розкрадання державних коштів при закупівлі штучних футбольних полів.

    У січні 2019 року НАБУ відкрило справу на президента тоді ще ФФУ Андрія Павелка за фактом незаконного збагачення.  

     Читайте також: Суд заарештував майно по справі футбольних полів Павелка
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