В УЄФА схвалили проведення третього єврокубкового турніру з футболу



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У 2021 році, крім Ліги чемпіонів і Ліги Європи. з'явиться ще один турнір

УЄФА таки і справді планує представити новий клубний турнір, який буде проводитися разом з Лігою чемпіонів і Лігою Європи.

Як повідомляє Football Italia, старт проекту буде дано у 2021 році.

За словами віце-голови комітету організації з клубних змагань Андреа Аньєллі, організатори отримали «зелене світло».

Таким чином, загальна кількість клубів-учасників у турнірах під егідою УЄФА збільшиться до 96.

Джерело зазначає, що формат нового змагання буде схожий на Кубок володарів кубків. У даному турнірі, що проводився з 1960 по 1999 рік, зустрічалися команди-переможці національних кубків.

Як інформують ЗМІ, при цьому число учасників Ліги Європи планують скоротити з 48 до 32. Крім того, перестане бути таким довгим і складним відбір до Ліги чемпіонів, що дозволить збільшити час відпочинку для футболістів.

Зазначається, що третій турнір збільшить число учасників, додасть нові ринки трансляцій. І, як планується, буде успішнішим за Кубок Інтертото та Кубок володарів кубків, які УЄФА запускав раніше.

Насамкінець додамо, що наразі невідомо, яку назву отримає новий турнір, і яким саме буде його формат.