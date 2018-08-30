УЄФА планує запровадити ще один єврокубковий турнір з футболу



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Новий турнір, який, можливо, отримає назву Кубок Європи, вперше відбудеться у сезоні-2021/22

УЄФА заснує третій єврокубковий турнір у сезоні-2021/22

Принаймні, про це інформує Bild.

Він стане третім за силою та скоротить склад учасників Ліги Європи із 48-ми до 32-х команд.

Турнір, у якому також візьмуть участь 32 команди, буде називатися Кубком Європи.

Зазначається, що новий турнір підвищить привабливість Ліги Європи як для рекламодавців, так і для вболівальників.

Окрім того, додається. що новий турнір повинен стати привабливим переважно серед клубів Скандинавії та Східної Європи.

Нагадаємо, у вересні також стартує новий турнір, але тільки для збірних, який отримав назву Ліга націй.

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