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    УЄФА планує запровадити ще один єврокубковий турнір з футболу

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    УЄФА планує запровадити ще один єврокубковий турнір з футболу

    Новий турнір, який, можливо, отримає назву Кубок Європи, вперше відбудеться у сезоні-2021/22

    УЄФА заснує третій єврокубковий турнір у сезоні-2021/22

    Принаймні, про це інформує Bild.

    Він стане третім за силою та скоротить склад учасників Ліги Європи із 48-ми до 32-х команд.

    Турнір, у якому також візьмуть участь 32 команди, буде називатися Кубком Європи.

    Зазначається, що новий турнір підвищить привабливість Ліги Європи як для рекламодавців, так і для вболівальників.

    Окрім того, додається. що новий турнір повинен стати привабливим переважно серед клубів Скандинавії та Східної Європи.

    Нагадаємо, у вересні також стартує новий турнір, але тільки для збірних, який отримав назву Ліга націй.

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    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок Європи Ліга націй
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