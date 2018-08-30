УЄФА планує запровадити ще один єврокубковий турнір з футболу
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Новий турнір, який, можливо, отримає назву Кубок Європи, вперше відбудеться у сезоні-2021/22
УЄФА заснує третій єврокубковий турнір у сезоні-2021/22
Принаймні, про це інформує Bild.
Він стане третім за силою та скоротить склад учасників Ліги Європи із 48-ми до 32-х команд.
Турнір, у якому також візьмуть участь 32 команди, буде називатися Кубком Європи.
Зазначається, що новий турнір підвищить привабливість Ліги Європи як для рекламодавців, так і для вболівальників.
Окрім того, додається. що новий турнір повинен стати привабливим переважно серед клубів Скандинавії та Східної Європи.
Нагадаємо, у вересні також стартує новий турнір, але тільки для збірних, який отримав назву Ліга націй.
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