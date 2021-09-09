У збірній України дебютували одразу п’ятеро футболістів. Таке вже було

Олександр Петраков підтягує в національну команду гравців, з якими працював раніше

В.о. головного тренера Олександр Петраков у матчі з Чехією (1:1) випустив на поле одразу п’ятьох дебютантів. Майже всі вони працювали з ним у молодіжній команді, яка 2019 року виграла чемпіонат світу.

У Пльзені дебютували 21-річний Олександр Сирота, 22-річні Сергій Булеца та Віктор Корнієнко, 25-річний Владислав Кочергін і 26-річний Тарас Качараба, повідомляє sport.ua. Настільки масове поповнення новачків сталося всього 7-й раз за останні 25 років. До слова, на подібний експеримент Андрій Шевченко зважився в 36-му матчі біля керма збірної, Михайло Фоменко – у 31-му, Йожеф Сабо – у 19-му, Олексій Михайличенко – у 9-му, Олександр Петраков – у 3-му, а Олег Блохін та Мирон Маркевич – у 1-му.