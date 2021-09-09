  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    У збірній України дебютували одразу п’ятеро футболістів. Таке вже було

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Віктор Корнієнко забив у першому ж матчі за національну збірну - У збірній України дебютували одразу п’ятеро футболістів. Таке вже було
    Віктор Корнієнко забив у першому ж матчі за національну збірну
    Фото з відкритих джерел

    Олександр Петраков підтягує в національну команду гравців, з якими працював раніше

    В.о. головного тренера Олександр Петраков у матчі з Чехією (1:1) випустив на поле одразу п’ятьох дебютантів. Майже всі вони працювали з ним у молодіжній команді, яка 2019 року виграла чемпіонат світу.

    У Пльзені дебютували 21-річний Олександр Сирота, 22-річні Сергій Булеца та Віктор Корнієнко, 25-річний Владислав Кочергін і 26-річний Тарас Качараба, повідомляє sport.ua. Настільки масове поповнення новачків сталося всього 7-й раз за останні 25 років. До слова, на подібний експеримент Андрій Шевченко зважився в 36-му матчі біля керма збірної, Михайло Фоменко – у 31-му, Йожеф Сабо – у 19-му, Олексій Михайличенко – у 9-му, Олександр Петраков – у 3-му, а Олег Блохін та Мирон Маркевич – у 1-му.

    3_26

    4_23

    Читайте також:

    Теги: Олег Блохін Сергій Булеца Олександр Петраков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У збірній України дебютували одразу п’ятеро футболістів. Таке вже було