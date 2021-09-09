Футболіста збірної Казахстану, який забив Україні два м’ячі, впіймали на допінгу – ЗМІ

Заборонений препарат в організмі Руслана Валіулліна виявили після гри відбору на чемпіонат світу

Півзахисник збірної Казахстану Руслан Валіуллін провалив допінг-тест. Саме з цієї причини футболіст не брав участі у матчах відбору на чемпіонат світу проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. Про це повідомив журналіст Айдин Кожахмет.

За інформацією представника казахстанського ЗМІ, тест дав позитивний результат після гри зі збірною України. В тому матчі 1 вересня Валіуллін забив два голи (2:2), а пізніше був визнаний найкориснішим гравцем матчу.

На сайті Федерації футболу Казахстану виклали фото з обстеження Валіулліна та повідомили про м’язову травму у футболіста. Якщо це так, то невдовзі він знову з‘явиться на полі. В іншому випадку буде проведено розслідування.

Санкції до команди можуть бути застосовані в разі, якщо в ній позитивний допінг-тест здадуть більше одного футболіста. За збірною Казахстану стежитимуть певний час, а вже потім можливі якісь санкції.

У будь-якому випадку, збірна України наразі йде другою у своїй групі та має розв'язувати питання виходу до наступного етапу кваліфікації власними силами.