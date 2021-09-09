  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Футболіста збірної Казахстану, який забив Україні два м’ячі, впіймали на допінгу – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Руслан Валіуллін забив два голи у ворота збірної України - Футболіста збірної Казахстану, який забив Україні два м’ячі, впіймали на допінгу – ЗМІ
    Руслан Валіуллін забив два голи у ворота збірної України
    Фото з відкритих джерел

    Заборонений препарат в організмі Руслана Валіулліна виявили після гри відбору на чемпіонат світу

    Півзахисник збірної Казахстану Руслан Валіуллін провалив допінг-тест. Саме з цієї причини футболіст не брав участі у матчах відбору на чемпіонат світу проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. Про це повідомив журналіст Айдин Кожахмет.

    За інформацією представника казахстанського ЗМІ, тест дав позитивний результат після гри зі збірною України. В тому матчі 1 вересня Валіуллін забив два голи (2:2), а пізніше був визнаний найкориснішим гравцем матчу.

    На сайті Федерації футболу Казахстану виклали фото з обстеження Валіулліна та повідомили про м’язову травму у футболіста. Якщо це так, то невдовзі він знову з‘явиться на полі. В іншому випадку буде проведено розслідування.

    Санкції до команди можуть бути застосовані в разі, якщо в ній позитивний допінг-тест здадуть більше одного футболіста. За збірною Казахстану стежитимуть певний час, а вже потім можливі якісь санкції.

    У будь-якому випадку, збірна України наразі йде другою у своїй групі та має розв'язувати питання виходу до наступного етапу кваліфікації власними силами.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Футболіста збірної Казахстану, який забив Україні два м’ячі, впіймали на допінгу – ЗМІ