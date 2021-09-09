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    Тренер «Шахтаря» оцінив 100 днів роботи в донецькому клубі

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    Роберто Де Дзербі собою задоволений - Тренер «Шахтаря» оцінив 100 днів роботи в донецькому клубі
    Роберто Де Дзербі собою задоволений
    Фото з відкритих джерел

    Роберто Де Дзербі задоволений перебуванням у команді

    Наставник «Шахтаря» Роберто Де Дзербі дав оцінку своєму перебуванню в донецькому клубі. «Гірниками» він керує протягом 100 днів, тому підбив попередні підсумки. На думку італійського наставника, його команда перебуває на правильному шляху.

    «На цьому етапі мені працювати комфортно. Я задоволений, як ми розпочали сезон. Звичайно, досконалості немає меж. Завжди звертаю увагу на моменти, в яких щось можна було б поліпшити. Згоден, що у команди вже є свій стиль. Вона досягла важливих результатів.

    Можна сказати, що мої перші 100 днів у «Шахтарі» минули в позитивному ключі», – сказав Де Дзербі Shakhtar News.

    Перше завдання Роберто Де Дзербі виконав на відмінно. «Шахтар» пробився в груповий етап Ліги чемпіонів, перегравши на своєму шляху бельгійський «Генк» та французький «Монако». У чемпіонаті України «гірники» поступають «Динамо» трьома очками.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Тренер «Шахтаря» оцінив 100 днів роботи в донецькому клубі