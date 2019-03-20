Вагітна олімпійська чемпіонка сфотографувалася голяка в снігу



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Джулія Манкусо вміє дивувати KOB.com

Джулія Манкусо відома своїм шаленим норовом

Олімпійська чемпіонка Турина-2006 у гігантському слаломі, 35-річна американська гірськолижниця Джулія Манкусо, котра готується стати мамою, вразила своїх підписників в Instagram несподіваним фото. На ньому роздягнена Джулія стоїть у снігу і на лижах.

Джулія Манкусо не може без лижів. Фото з Instagram спортсменки

Зауважимо, що кар'єру гірськолижниці Манкусо фактично завершила після сезону-2015/2016. З того часу вона захопилася серфінгом. У сезоні-2017/2018 Джулія зробила кілька спроб повернутися у гірські лижі, але вони були відверто невдалими. Форму колись блискуча спортсменка, яка виграла чотири олімпійських медалі і п'ять медалей чемпіонату світу втратила, здається, остаточно.

Хоча то й не дивно - у Манкусо зараз інші життєві пріоритети.