Ефектна гірськолижниця Тіна Мазе: приваблива дівчина та спортивна легенда Словенії



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Тіна Мазе

Тіна є єдиною дворазова олімпійська чемпіонка в історії Словенії

Тіна Мазе - словенська гірськолижниця, дворазова олімпійська чемпіонка 2014 року, чотириразова чемпіонка світу, володарка Кубка світу 2012/13 в загальному заліку.

Перша в історії Словенії чемпіонка зимових Олімпійських ігор і єдина дворазова олімпійська чемпіонка в історії країни.

Найбільш успішно Тіна виступала в гігантському слаломі. Зокрема, вона має на своєму рахунку перемоги на етапах Кубка світу у всіх п'яти сучасних гірськолижних дисциплінах (одна з шести гірськолижниць в історії з подібним досягненням). Шість разів визнавалася спортсменкою року в Словенії (2005, 2010, 2011, 2013, 2014 і 2015).

Останній раз вийшла на старт Кубка світу 7 січня 2017 року Маріборі, де в 1999 року почала свою кар'єру.