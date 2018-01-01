Валуєв спрогнозував перемогу Усика над Брієдісом за очками ще до бою (відео)

Росіянин ще до звітного поєдинку стверджував, що українець переможе за підсумками 12-ти раундів

Відомий російський екс-боксер Микола Валуєв чітко вгадав підсумок зустрічі між Олександром Усиком і Майрісом Брієдісом. Ще перед боєм він записав свій прогноз, у якому віддав невелику перевагу українцю. «Швидше за все, бій завершиться за очками. І нехай з невеликою перевагою, але, на мій погляд, повинен перемогти Олександр Усик», -



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Микола Валуєв

Росіянин ще до звітного поєдинку стверджував, що українець переможе за підсумками 12-ти раундів

Відомий російський екс-боксер Микола Валуєв чітко вгадав підсумок зустрічі між Олександром Усиком і Майрісом Брієдісом.

Ще перед боєм він записав свій прогноз, у якому віддав невелику перевагу українцю.

«Швидше за все, бій завершиться за очками. І нехай з невеликою перевагою, але, на мій погляд, повинен перемогти Олександр Усик», - сказав він.

«Швидше за все, Усик пройде у фінал. Притримуюся цієї думки і зараз. Бажаю йому перемоги, вдачі. У боксі буває все, але, напевно, за очками перемогу здобуде Олександр», - додав колишній боксер.

Окрім того, Валуєв заявив, що латвієць буде активніший у перших раундах, що, власне, і сталося.

Загалом же росіянин охарактеризував обох опонентів як гідних суперників.

Нагадаємо, Усику віддали перевагу судді за підсумками 12-ти раундів проти Брієдіса.