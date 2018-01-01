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    Валуєв спрогнозував перемогу Усика над Брієдісом за очками ще до бою (відео)

    Росіянин ще до звітного поєдинку стверджував, що українець переможе за підсумками 12-ти раундів
    Відомий російський екс-боксер Микола Валуєв чітко вгадав підсумок зустрічі між Олександром Усиком і Майрісом Брієдісом. Ще перед боєм він записав свій прогноз, у якому віддав невелику перевагу українцю. «Швидше за все, бій завершиться за очками. І нехай з невеликою перевагою, але, на мій погляд, повинен перемогти Олександр Усик», -
    • Сьогодні, 08:17
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    Микола Валуєв
    Микола Валуєв

    Росіянин ще до звітного поєдинку стверджував, що українець переможе за підсумками 12-ти раундів

    Відомий російський екс-боксер Микола Валуєв чітко вгадав підсумок зустрічі між Олександром Усиком і Майрісом Брієдісом.

    Ще перед боєм він записав свій прогноз, у якому віддав невелику перевагу українцю.

    «Швидше за все, бій завершиться за очками. І нехай з невеликою перевагою, але, на мій погляд, повинен перемогти Олександр Усик», - сказав він.

    «Швидше за все, Усик пройде у фінал. Притримуюся цієї думки і зараз. Бажаю йому перемоги, вдачі. У боксі буває все, але, напевно, за очками перемогу здобуде Олександр», - додав колишній боксер.

    Окрім того, Валуєв заявив, що латвієць буде активніший у перших раундах, що, власне, і сталося.

    Загалом же росіянин охарактеризував обох опонентів як гідних суперників.

    Нагадаємо, Усику віддали перевагу судді за підсумками 12-ти раундів проти Брієдіса.

    бокс Олександр Усик
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