Вболівальники «Браги» не підтримають команду в матчі з «Зорею»



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Португальці не купили жодного квитка на гру в Запоріжжі

Вболівальники португальської «Браги» не підтримають команду в першому матчі кваліфікації до Ліги Європи проти луганської «Зорі».

Повідомляється, що «Зоря» за квотою виділила «Бразі» квитки в гостьовий сектор, проте португальці не купили жодного квитка.

Таким чином, централізовано вболівати за португальців в Запоріжжі не будуть.

Раніше повідомлялося, що на гру продано сім тисяч квитків, при тому, що арена вміщує близько 12 тисяч людей.

Нагадаємо, матч «Зоря» - «Брага» пройде на «Славутич-Арені» 9 серпня в 21.30.

Джерело: sportarena.com