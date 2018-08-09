  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вболівальники «Браги» не підтримають команду в матчі з «Зорею»

    • Розсилка
    Вболівальники «Браги» не підтримають команду в матчі з «Зорею»

    Португальці не купили жодного квитка на гру в Запоріжжі

    Вболівальники португальської «Браги» не підтримають команду в першому матчі кваліфікації до Ліги Європи проти луганської «Зорі».

    Повідомляється, що «Зоря» за квотою виділила «Бразі» квитки в гостьовий сектор, проте португальці не купили жодного квитка.

    Таким чином, централізовано вболівати за португальців в Запоріжжі не будуть.

    Раніше повідомлялося, що на гру продано сім тисяч квитків, при тому, що арена вміщує близько 12 тисяч людей.

    Нагадаємо, матч «Зоря» - «Брага» пройде на «Славутич-Арені» 9 серпня в 21.30.

    Джерело: sportarena.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ