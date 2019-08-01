Вдова російського боксера Дадашева отримає 100 тисяч доларів



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Максим Дадашев 360tv

Таку суму їй виплатить промоутерська компанія Тop Rank

Промоутерська компанія Тop Rank виплатить 100 тисяч доларів вдові російського боксера Максима Дадашева.

«Так, ми допоможемо вдові Дадашева грошовими коштами в розмірі 100 тисяч. Деякі боксери віддадуть свої речі на аукціони, гроші з яких також підуть вдові» - сказано в заяві компанії.

Максим Дадашев помер у лікарні після поєдинку в США.

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