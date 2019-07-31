В Україні закрилося останнє спортивне друковане ЗМІ



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«Спорт-Експрес в Україні». Останній друкованому варіанті Скрін-шот

Нараз «Спорт-Експрес в Україні» існуватиме лише в електронному вигляді

Газета «Спорт-Експрес в Україні» з 1 серпня припиняє видавати друковану версію. Про це повідомляє саме видання у числі за 31 липня.

З 1 серпня друкована версія видання припиняє своє існування, продовжить роботу лише сайт.

«Постійний розвиток інформаційних технологій ставить сучасні ЗМІ перед новими викликами. Відходять у минуле старі принципи подачі оперативної інформації, набувають актуальності інші. Не залишається осторонь і «Спорт-Експрес в Україні». Повідомляємо вам, що з 1 серпня паперова версія газети припиняє своє існування», - йдеться у заяві видання.

«Спорт-Експрес в Україні» видавався з 2004 року. Газета виходила п'ять разів на тиждень – у понеділок та п'ятницю на 12 смугах, у вівторок, середу та четвер - на 8 смугах.

«Спорт-Експрес в Україні» розпочинав роботу, як вітчизняний підрозділ російського видання «Спорт-Експрес». Пізніше видання відмовилося від використання російського контенту.

«Спорт-Експрес в Україні» виходив лише російською мовою, але був останньою загальнонаціональною спортивною газетою.