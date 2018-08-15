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    Вернидуб на матч проти «Браги» до Португалії взяв 20 футболістів «Зорі»

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    Вернидуб на матч проти «Браги» до Португалії взяв 20 футболістів «Зорі»

    Луганська команда відправилася на зустріч Ліги Європи

    Луганська «Зоря» з Києва чартерним рейсом вирушила до Португалії.

    Команда після обіду прибуде у місто Порту, а звідти автобусом добереться до Браги, адже це місто свого аеропорту не має, інформує офіційний сайт «чорно-білих».

    У середу, 15 серпня, «Зорю» чекають традиційні передматчеві активності. Так, о 19:30 відбудеться прес-конференція головного тренера «Зорі» Юрія Вернидуба й одного з гравців нашої команди.

    О 20 годині стартує передматчеве тренування, перші 15 хвилин якого будуть відкритими для медіа.

    Юрій Вернидуб взяв із собою у Португалію наступних футболістів:

    воротарі: Чуваєв, Махарадзе, Луїс Феліпе;

    захисники: Сваток, Гордієнко, Каменюка, Литвин, Вернидуб, Тимчик;

    півзахисники: Кочергін, Харатін, Хомченовський, Михайличенко, Лєднєв, Караваєв, Казаков, Сілас, Чеберко;

    нападники: Рафаель Сілва, Кабаєв.

    Що ж до гри з «Брагою», то почнеться вона, як і було заплановано, у четвер, 16 серпня, о 22:30 по Києву. Пряма трансляція на телеканалі «2+2».

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