Вернидуб на матч проти «Браги» до Португалії взяв 20 футболістів «Зорі»



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Луганська команда відправилася на зустріч Ліги Європи

Луганська «Зоря» з Києва чартерним рейсом вирушила до Португалії.

Команда після обіду прибуде у місто Порту, а звідти автобусом добереться до Браги, адже це місто свого аеропорту не має, інформує офіційний сайт «чорно-білих».

У середу, 15 серпня, «Зорю» чекають традиційні передматчеві активності. Так, о 19:30 відбудеться прес-конференція головного тренера «Зорі» Юрія Вернидуба й одного з гравців нашої команди.

О 20 годині стартує передматчеве тренування, перші 15 хвилин якого будуть відкритими для медіа.

Юрій Вернидуб взяв із собою у Португалію наступних футболістів:

воротарі: Чуваєв, Махарадзе, Луїс Феліпе;

захисники: Сваток, Гордієнко, Каменюка, Литвин, Вернидуб, Тимчик;

півзахисники: Кочергін, Харатін, Хомченовський, Михайличенко, Лєднєв, Караваєв, Казаков, Сілас, Чеберко;

нападники: Рафаель Сілва, Кабаєв.

Що ж до гри з «Брагою», то почнеться вона, як і було заплановано, у четвер, 16 серпня, о 22:30 по Києву. Пряма трансляція на телеканалі «2+2».