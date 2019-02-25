Видатний футбольний тренер став довіреною особою Порошенка на виборах



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Мирон Маркевич - наш варіант Валерія Ґаззаєва? Football.ua

Мирон Маркевич потрапив у компанію з відомими дисидентами, бійцями та митцями

Завтра, 26 лютого, відбудеться представлення довірених осіб кандидата в президенти України Петра Порошенка.

Одним з них стане глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич, який у 2010 році тренував національну збірну України, а в 2015 році вивів «Дніпро» у фінал Ліги Європи. Про це сповіщає прес-служба Петра Порошенка.

Також у когорті довірених осіб Петра Порошенка вчений і громадський діяч Ігор Козловський, учасник російсько-української війни Володимир Жемчугов, кінорежисер Ахтем Сейтаблаєв, музикант Сергій Фоменко, художник Олександр Ройтбурд, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, дисиденти Богдан Горинь і Микола Кульчинський, шоумен Дмитро Чекалкін та запорізький бізнесмен, учасник російсько-української війни Валерій Прозапас.