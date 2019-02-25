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    Видатний футбольний тренер став довіреною особою Порошенка на виборах

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    Мирон Маркевич - наш варіант Валерія Ґаззаєва? - Видатний футбольний тренер став довіреною особою Порошенка на виборах
    Мирон Маркевич - наш варіант Валерія Ґаззаєва?
    Football.ua

    Мирон Маркевич потрапив у компанію з відомими дисидентами, бійцями та митцями

    Завтра, 26 лютого, відбудеться представлення довірених осіб кандидата в президенти України Петра Порошенка.

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    Одним з них стане глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич, який у 2010 році тренував національну збірну України, а в 2015 році вивів «Дніпро» у фінал Ліги Європи. Про це сповіщає прес-служба Петра Порошенка. 

    Також у когорті довірених осіб Петра Порошенка вчений і громадський діяч Ігор Козловський, учасник російсько-української війни Володимир Жемчугов, кінорежисер Ахтем Сейтаблаєв, музикант Сергій Фоменко, художник Олександр Ройтбурд, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, дисиденти Богдан Горинь і Микола Кульчинський, шоумен Дмитро Чекалкін та запорізький бізнесмен, учасник російсько-української війни Валерій Прозапас.

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    Петро Порошенко НОВИНИ ФУТБОЛУ Ахтем Чийгоз Олександр Ройтбурд Мирон Маркевич
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