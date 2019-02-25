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    Стало відомо, скільки Україна виділяє коштів на різні види спорту

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    Стало відомо, скільки Україна виділяє коштів на різні види спорту
    Фото - 24 канал

    Найкраще фінансування в біатлону

    Стали відомі офіційні цифри фінансування державою видів спорту в Україні за 2018 і 2019 рік, інформує портал tribuna.com.

    У 2019 Україна виділить найбільше грошей на біатлон (64.1 мільйон гривень), в той час як в минулому році найбільше грошей було направлено на розвиток легкої атлетики (62 мільйони).

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    Зимові види:

    Біатлон - 64,1 мільйона гривень (56,3 мільйона гривень у 2018 році)
    Фрістайл - 18,6 (15,2)
    Фігурне катання - 14,2 (8,4)
    Санний спорт - 7,1 (4,6)
    Хокей - 6,2 (13)

    Літні види:

    Баскетбол - 61,2 (61,3)
    Легка атлетика - 59,7 (62)
    Гребля на байдарках і каное - 38,6 (34,5)
    Синхронне плавання - 36 (18)
    Футбол - 35,4 (7)

    Неолімпійські види:

    Пауерліфтинг - 15,2 (12,8)
    Сумо - 5,5 (5,3)
    Кікбоксинг - 4,9 (4,5)
    Муай-тай - 4,9 (7,6)
    Підводний спорт - 4,7 (5,1)

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