Стало відомо, скільки Україна виділяє коштів на різні види спорту



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Фото - 24 канал

Найкраще фінансування в біатлону

Стали відомі офіційні цифри фінансування державою видів спорту в Україні за 2018 і 2019 рік, інформує портал tribuna.com.

У 2019 Україна виділить найбільше грошей на біатлон (64.1 мільйон гривень), в той час як в минулому році найбільше грошей було направлено на розвиток легкої атлетики (62 мільйони).

Зимові види:



Біатлон - 64,1 мільйона гривень (56,3 мільйона гривень у 2018 році)

Фрістайл - 18,6 (15,2)

Фігурне катання - 14,2 (8,4)

Санний спорт - 7,1 (4,6)

Хокей - 6,2 (13)



Літні види:



Баскетбол - 61,2 (61,3)

Легка атлетика - 59,7 (62)

Гребля на байдарках і каное - 38,6 (34,5)

Синхронне плавання - 36 (18)

Футбол - 35,4 (7)



Неолімпійські види:



Пауерліфтинг - 15,2 (12,8)

Сумо - 5,5 (5,3)

Кікбоксинг - 4,9 (4,5)

Муай-тай - 4,9 (7,6)

Підводний спорт - 4,7 (5,1)