Стало відомо, скільки Україна виділяє коштів на різні види спорту
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Найкраще фінансування в біатлону
Стали відомі офіційні цифри фінансування державою видів спорту в Україні за 2018 і 2019 рік, інформує портал tribuna.com.
У 2019 Україна виділить найбільше грошей на біатлон (64.1 мільйон гривень), в той час як в минулому році найбільше грошей було направлено на розвиток легкої атлетики (62 мільйони).
Зимові види:
Біатлон - 64,1 мільйона гривень (56,3 мільйона гривень у 2018 році)
Фрістайл - 18,6 (15,2)
Фігурне катання - 14,2 (8,4)
Санний спорт - 7,1 (4,6)
Хокей - 6,2 (13)
Літні види:
Баскетбол - 61,2 (61,3)
Легка атлетика - 59,7 (62)
Гребля на байдарках і каное - 38,6 (34,5)
Синхронне плавання - 36 (18)
Футбол - 35,4 (7)
Неолімпійські види:
Пауерліфтинг - 15,2 (12,8)
Сумо - 5,5 (5,3)
Кікбоксинг - 4,9 (4,5)
Муай-тай - 4,9 (7,6)
Підводний спорт - 4,7 (5,1)