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    Відбулося жеребкування Кубку України з баскетболу

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    Кубок України з баскетболу - Відбулося жеребкування Кубку України з баскетболу
    Кубок України з баскетболу
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    Суперників дізналися учасники змагань серед команд чоловіків

    Федерація баскетболу України провела жеребкування Кубку України, в якому братимуть участь чоловічі команди Першої, Вищої ліги та Суперліги.

    Основна сітка змагань починається з 1/16 фіналу. Остаточно всі учасники цієї стадії визначаться після попереднього етапу до 6 жовтня.

    Сформовано і змагальну сітку: в 1/8 фіналу гратимуть переможці пари “1” проти переможця пари “2”, переможець пари “3” проти переможця пари “4” і так далі. 

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    Кубок України. 1/16 фіналу 

    1 Київ-Баскет-2 — Краматорськ/Дніпро-3

    2 Старий Луцьк-Університет — Запоріжжя

    3 Дніпро — Маріуполь

    4 Ніко-Баскет (Миколаїв) — Інваспорт-ДОС-ДЮСШ (Дніпро)

    5 Хмельницький/ДіДіБао (Кам’янець-Подільский) — Житомир

    6 Черкаські Мавпи-2 — Хімік-2 (Южне)

    7 Прометей (Кам’янське) — Кремінь (Кременчук)/Новомосковськ 

    8 Одеса — Рівне-ОШВСМ

    9 Тернопіль-ТНЕУ — Золотий Вєк (Кропивницький)

    10 Політехнік (Харків) — Харківські Соколи 

    11 Дніпро-2 — СумДУ (Суми)

    12 Маріуполь-2 — Хімік (Южне)

    13 Черкаські Мавпи — Говерла (Івано-Франківськ)

    14 Київ-Баскет — Львівська Політехніка

    15 Калуш-ПНУ — Миколаїв 

    16 Кривий Ріг-КДПУ — Коростень/Вінницькі Зубри

    cupp

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