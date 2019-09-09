Відбулося жеребкування Кубку України з баскетболу
Суперників дізналися учасники змагань серед команд чоловіків
Федерація баскетболу України провела жеребкування Кубку України, в якому братимуть участь чоловічі команди Першої, Вищої ліги та Суперліги.
Основна сітка змагань починається з 1/16 фіналу. Остаточно всі учасники цієї стадії визначаться після попереднього етапу до 6 жовтня.
Сформовано і змагальну сітку: в 1/8 фіналу гратимуть переможці пари “1” проти переможця пари “2”, переможець пари “3” проти переможця пари “4” і так далі.
Кубок України. 1/16 фіналу
1 Київ-Баскет-2 — Краматорськ/Дніпро-3
2 Старий Луцьк-Університет — Запоріжжя
3 Дніпро — Маріуполь
4 Ніко-Баскет (Миколаїв) — Інваспорт-ДОС-ДЮСШ (Дніпро)
5 Хмельницький/ДіДіБао (Кам’янець-Подільский) — Житомир
6 Черкаські Мавпи-2 — Хімік-2 (Южне)
7 Прометей (Кам’янське) — Кремінь (Кременчук)/Новомосковськ
8 Одеса — Рівне-ОШВСМ
9 Тернопіль-ТНЕУ — Золотий Вєк (Кропивницький)
10 Політехнік (Харків) — Харківські Соколи
11 Дніпро-2 — СумДУ (Суми)
12 Маріуполь-2 — Хімік (Южне)
13 Черкаські Мавпи — Говерла (Івано-Франківськ)
14 Київ-Баскет — Львівська Політехніка
15 Калуш-ПНУ — Миколаїв
16 Кривий Ріг-КДПУ — Коростень/Вінницькі Зубри