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    «Дніпро» поступився в фіналі турніру в Литві

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    &laquo;Нептунас&raquo; &ndash; &laquo;Дніпро&raquo;&nbsp; - «Дніпро» поступився в фіналі турніру в Литві
    «Нептунас» – «Дніпро» 
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    «Дніпро» зіграв на передсезонному Кубку Гарастаса

    Баскетбольний «Дніпро» поступився на виїзді литовському «Нептунасу» в фіналі передсезонного Кубка Гарастаса – 63:75.

    «Нептунас» (Литва) – «Дніпро» (Україна) – 75:63 (20:16, 25:15, 18:13, 12:19)

    Дніпро: Корнієнко (16), Тимофеєнко (9), Дугат (8), Фесенко (7), Закурдаєв (7), Санон (5), Чумаков (3), Сизов (3), Шундель (2), Коломойський (2), Натяжко (1), Глєбов, Бондарчук.

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    Господарі ще в першій чверті захопили ігрову перевагу. Поступово вони довели різницю в рахунку до 24-х очок на свою користь.

    У заключній 10-хвилинці «Дніпро» скоротив відставання, але відігратися так і не зміг.

    Найрезультативнішим у складі українців став Максим Корнієнко – 16 очок.

    Напередодні в півфіналі «Дніпро» переміг російську «Парму» – 76:72.

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