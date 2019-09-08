«Дніпро» поступився в фіналі турніру в Литві
«Нептунас» – «Дніпро»
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«Дніпро» зіграв на передсезонному Кубку Гарастаса
Баскетбольний «Дніпро» поступився на виїзді литовському «Нептунасу» в фіналі передсезонного Кубка Гарастаса – 63:75.
«Нептунас» (Литва) – «Дніпро» (Україна) – 75:63 (20:16, 25:15, 18:13, 12:19)
Дніпро: Корнієнко (16), Тимофеєнко (9), Дугат (8), Фесенко (7), Закурдаєв (7), Санон (5), Чумаков (3), Сизов (3), Шундель (2), Коломойський (2), Натяжко (1), Глєбов, Бондарчук.
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Господарі ще в першій чверті захопили ігрову перевагу. Поступово вони довели різницю в рахунку до 24-х очок на свою користь.
У заключній 10-хвилинці «Дніпро» скоротив відставання, але відігратися так і не зміг.
Найрезультативнішим у складі українців став Максим Корнієнко – 16 очок.
Напередодні в півфіналі «Дніпро» переміг російську «Парму» – 76:72.