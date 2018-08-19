Відеоогляд матчу «Зоря» - «Олімпік» (0:0)
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Розсилка
«Зоря» - «Олімпік» (0:0). Фото ФК «Зоря»
Команди зіграли у безгольову нічию, набравши в підсумку по одному очку.
У п’ятому турі української Прем'єр-ліги луганська «Зоря» вдома не зуміла переграти донецький «Олімпік» (0:0).
Луганці лише за три до того провели важким матч у Португалії проти «Браги», де зуміли здобути путівку у плей-оф кваліфікації, зігравши у результативну нічию 2:2.
«Олімпік» ж мав достатньо часу, щоб підготуватися до цієї гри. Однак це не допомогло команді хоча б забити гол.
Глядачі на трибунах «Славутич арени» у Запоріжжі голів не побачили.
Обидві команди створили обмаль моментів.
Тепер у «Зорі» вісім балів у активі й п’ята сходинка турнірної таблиці.
«Олімпік» розмістився на шостому місці з шістьма балами.
Джерело: 24 канал