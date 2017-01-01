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    Відома біатлоністка закликала не допустити збірну Росії до Олімпіади-2018

    Чешка Габріела Коукалова виступила з офіційною заявою
    Збірна Росії не повинна бути допущена до Олімпійських ігор-2018, які пройдуть у Пхьончхані. Таку думку висловила чеська біатлоністка Габріела Коукалова, про що написала у своєму Facebook. «Доброго ранку, я знаю, що ти вже давно це знаєш. Я маю на увазі інформацію про нашу олімпійську медаль у Сочі для жіночої естафети, яку ми отримуємо з
    • Сьогодні, 13:45
    • Розсилка
    Габріела Коукалова
    Габріела Коукалова

    Чешка Габріела Коукалова виступила з офіційною заявою

    Збірна Росії не повинна бути допущена до Олімпійських ігор-2018, які пройдуть у Пхьончхані.

    Таку думку висловила чеська біатлоністка Габріела Коукалова, про що написала у своєму Facebook.

    «Доброго ранку, я знаю, що ти вже давно це знаєш. Я маю на увазі інформацію про нашу олімпійську медаль у Сочі для жіночої естафети, яку ми отримуємо з дівчатами з майже чотирирічною затримкою», - почала вона.

    «З одного боку, добре, що правосуддя перемогло. З іншого боку, мені шкода Єву Пушкарчикову й особливо мою подругу Їтку Ландову, якій у минулому році довелося завершити свою кар'єру за станом здоров'я. Майже все життя вони віддали спорту, працювали, доклали величезних зусиль, але так і не змогли насолодитися заслуженим успіхом вчасно», - додала Коукалова.

    Також вона додала, що виступає за те, щоб допінгові порушення стали серйозним злочином і не дозволити росіянам виступити на Олімпійських іграх.

    «Нехай все буде так, як було на літніх Іграх-2016», - пояснила біатлоністка.

    «Нарешті, я хотіла б сказати їм, що у житті є речі, які важливіші за перемоги. Це – чесність і справедливість не тільки у спорті, але і в житті. Шкода, що вони цього ще не зрозуміли», - підсумувала Габріела.

    Росія допінг Олімпійські Ігри біатлон Олімпіада
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