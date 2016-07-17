Віта Семеренко стала срібною призеркою Олімпійських ігор у Сочі у спринті

Українська біатлоністка піднялася на одне місце після дискваліфікації росіянки

Учасниці збірної Росії з біатлону у Сочі-2014 Яна Романова й Ольга Вілухіна дискваліфіковані довічно за порушення антидопінгових правил. Про це, нагадаємо, повідомив Міжнародний олімпійський комітет. Спортсменки позбавляються двох срібних медалей, які вони завоювали під час Олімпіади, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. В



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Віта Семеренко. Фото НОК України

Українська біатлоністка піднялася на одне місце після дискваліфікації росіянки

Учасниці збірної Росії з біатлону у Сочі-2014 Яна Романова й Ольга Вілухіна дискваліфіковані довічно за порушення антидопінгових правил.

Про це, нагадаємо, повідомив Міжнародний олімпійський комітет.

Спортсменки позбавляються двох срібних медалей, які вони завоювали під час Олімпіади, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

В естафеті срібло переходить до збірної Норвегії, а бронза – до збірної Чехії.

Водночас, у спринті срібло переходить до українки Віти Семеренко, а бронза – до італійки Карін Обергофер.

Також збірна Росії позбавляється четвертого місця у змішаній естафеті, відповідно українська команда піднімається до чільної шістки.

Обидві спортсменки з Росії вже завершили кар'єру. Романова виступала ще протягом сезону-2014/15 і завоювала золото в одиночній змішаній естафеті у Нове-Место, де збірна України була третьою.

Ольга Вілухіна після Олімпіади завоювала бронзу у гонці переслідування у Гольменколлені, а також була три рази на подіумі у гонках Кубку IBU у сезоні-2015/16.

Зміни у результатах Олімпійських ігор вступають у силу негайно.

Подальше рішення по спортсменкам прийматиме Міжнародний союз біатлоністів. Зокрема, можуть бути анульовані всі їхні результати протягом двох років після Олімпіади у Сочі.

Нагадаємо, віце-прем’єр Росії просив проколоти пробірку з сечею українця, щоб виграв російський спортсмен.