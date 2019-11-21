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    Відомий бразильський футболіст спробував в Україні корм для котів

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    Як футболіст Жуліо Сезар виступав в італійському, іспанському, португальському і грецькому чемпіонатах - Відомий бразильський футболіст спробував в Україні корм для котів
    Як футболіст Жуліо Сезар виступав в італійському, іспанському, португальському і грецькому чемпіонатах
    ФК «Олімпік»

    Кумедну історію переповів прес-аташе донецького «Олімпіка»

    Прес-аташе «Олімпіка» Роман Лопатін розповів про кумедний випадок, який трапився з колишнім наставником донецького клубу Жуліо Сезаром.

    «Одного разу на зборах він купив собі консерви на заправці, - сказав Роман в ефірі YouTube-каналу «Бомбардир». – А вечорами ми збиралися з тренерським штабом, обговорювали плани на майбутні тренування. Він сидить і їсть ці консерви, а там написано, що це корм для котів.

    Коли з'ясувалося, що це не консерви, він швидко побіг полоскати рот. Вечір продовжився, ми сидимо далі, тиша, всі заспокоїлися, а потім Володя, наш асистент по аналітиці, в повній тиші видав «мяу». Знову всіх порвало.

    Як він міг з'їсти корм для котів? Напевно, подумав, що це паштет», - сказав Лопатін.

    Нагадаємо, Сезар провів біля керма «Олімпіка» всього 4 матчі, які програв, за що і був звільнений через півтора місяці після призначення.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Олімпік Жуліо Сезар
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