Відомий бразильський футболіст спробував в Україні корм для котів



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Як футболіст Жуліо Сезар виступав в італійському, іспанському, португальському і грецькому чемпіонатах ФК «Олімпік»

Кумедну історію переповів прес-аташе донецького «Олімпіка»

Прес-аташе «Олімпіка» Роман Лопатін розповів про кумедний випадок, який трапився з колишнім наставником донецького клубу Жуліо Сезаром.

«Одного разу на зборах він купив собі консерви на заправці, - сказав Роман в ефірі YouTube-каналу «Бомбардир». – А вечорами ми збиралися з тренерським штабом, обговорювали плани на майбутні тренування. Він сидить і їсть ці консерви, а там написано, що це корм для котів.

Коли з'ясувалося, що це не консерви, він швидко побіг полоскати рот. Вечір продовжився, ми сидимо далі, тиша, всі заспокоїлися, а потім Володя, наш асистент по аналітиці, в повній тиші видав «мяу». Знову всіх порвало.

Як він міг з'їсти корм для котів? Напевно, подумав, що це паштет», - сказав Лопатін.

Нагадаємо, Сезар провів біля керма «Олімпіка» всього 4 матчі, які програв, за що і був звільнений через півтора місяці після призначення.