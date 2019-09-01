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    «Шахтар» переміг 4:0 у Києві (відео)

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    Марлос забив третій м'яч у грі - «Шахтар» переміг 4:0 у Києві (відео)
    Марлос забив третій м'яч у грі
    UA-Футбол

    «Гірники» виграли чергове донецьке дербі

    Донецький «Шахтар» зміцни лідерство у національному чемпіонаті з футболу. В матчі шостого туру «гірники» розгромили 4:0 у Києві земляків з «Олімпіка».

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    «Олімпік» (Донецьк) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:4

    Голи: 0:1 – Жуніор Мораєш (14). 0:2 – Манор Соломон (45+3). 0:3 – Марлос (60). 0:4 – Жуніор Мораєш (81)

    «Олімпік»: Бетіма Халімі – Євген Пасич, Іван Зотько, Євген Цимбалюк, Вантух (Ксьонз, 46) – Салу Драман – Фабіньо (Геннадій Пасич, 36), Завійський, Політило, Максим Тейшейра – Матар Діейє (Джеффрі Чінеду, 76). Тренер – Ігор Климовський

    «Шахтар»: П’ятов – Болбат, Сергій Кривцов (Валерій Бондар, 46), Микола Матвієнко, Ісмаїлі (Сіпріано, 80) – Тарас Степаненко (к) (Віктор Коваленко, 62), Алан Патрік – Тете, Марлос, Манор Соломон – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

    Судді: Сергій Бойко (Іванків) – Семен Шлончак (Черкаси), Володимир Володін (Херсон)

    Попередження: Завійський (28), Іван Зотько (53) – Марлос (9), Валерій Бондар (87)

    1 вересня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

    У першому таймі чемпіони вели 2:0
    Після перерви Марлос і Жуніор Мораєш встановили остаточний підсумок

    «Шахтар» зберігає лідерство, маючи 18 очок в активі. «Олімпік» замикає таблицю з одним пунктом.

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    ФК «Шахтар» Сергій Бойко Прем’єр-ліга ФК Олімпік Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Тете Манор Соломон Сергій Болбат Сергій Кривцов Ісмаїлі Алан Патрік Марлос Сергій Політило Євген Цимбалюк Геннадій Пасич Євген Пасич Фабіньо Валерій Бондар Луїш Каштру Іван Зотько Тарас Завійський Ігор Климовський Джеффрі Чінеду
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