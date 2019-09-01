«Шахтар» переміг 4:0 у Києві (відео)
«Гірники» виграли чергове донецьке дербі
Донецький «Шахтар» зміцни лідерство у національному чемпіонаті з футболу. В матчі шостого туру «гірники» розгромили 4:0 у Києві земляків з «Олімпіка».
«Олімпік» (Донецьк) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:4
Голи: 0:1 – Жуніор Мораєш (14). 0:2 – Манор Соломон (45+3). 0:3 – Марлос (60). 0:4 – Жуніор Мораєш (81)
«Олімпік»: Бетіма Халімі – Євген Пасич, Іван Зотько, Євген Цимбалюк, Вантух (Ксьонз, 46) – Салу Драман – Фабіньо (Геннадій Пасич, 36), Завійський, Політило, Максим Тейшейра – Матар Діейє (Джеффрі Чінеду, 76). Тренер – Ігор Климовський
«Шахтар»: П’ятов – Болбат, Сергій Кривцов (Валерій Бондар, 46), Микола Матвієнко, Ісмаїлі (Сіпріано, 80) – Тарас Степаненко (к) (Віктор Коваленко, 62), Алан Патрік – Тете, Марлос, Манор Соломон – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру
Судді: Сергій Бойко (Іванків) – Семен Шлончак (Черкаси), Володимир Володін (Херсон)
Попередження: Завійський (28), Іван Зотько (53) – Марлос (9), Валерій Бондар (87)
1 вересня. Київ. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського
«Шахтар» зберігає лідерство, маючи 18 очок в активі. «Олімпік» замикає таблицю з одним пунктом.