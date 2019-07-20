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    Відомий хокеїст покінчив життя самогубством у 48 років

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    Причини того, чому Ґреґ Джонсон вирішив звести з життям рахунки, наразі невідомі - Відомий хокеїст покінчив життя самогубством у 48 років
    Причини того, чому Ґреґ Джонсон вирішив звести з життям рахунки, наразі невідомі
    Inside the Games

    Ґреґ Джонсон був олімпійським призером

    Канадський хокеїст Ґреґ Джонсон наклав на себе руки у 48-річному віці.

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    Тіло Джонсона виявила дружина в підвалі їхнього будинку. Поруч з ним знаходився пістолет і гільза. Передсмертної записки не виявили, тому причина самогубства поки не встановлена.

    Джонсон за свою кар'єру виступав за «Нешвілл Предаторз», «Детройт Ред Вінґс», «Піттсбурґ Пінґвінз» і «Чикаґо Блекгокс». Всього він взяв участь у 785-ти матчах в Національної хокейної ліги, в яких закинув 145 шайб і зробив 224 результативні передачі.

    У складі збірної Канади Джонсон ставав володарем срібних медалей на Олімпійських іграх 1994 року, які відбулися в норвезькому Ліллегаммері.

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