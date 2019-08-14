Відомий промоутер сумнівається в проведені бою Усика 12 жовтня



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Олександр Усик Boxing Scene

Британець Едді Хірн висловив сумніви щодо перспектив дебюту Усика в надважкій вазі

Відомий британський промоутер Едді Хірн висловив сумніви щодо перспектив проведення 12 жовтня дебютного бою українця Олександра Усика в надважкій вазі.

Усик цього дня має битися в Чикаго проти камерунця Карлоса Такама.

«Організацію бою ще не завершено. Такам уклав угоду з Джо Деугардіа. Я не впевнений, що бій взагалі відбудеться», - передає слова Хірна Boxing Scene.

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Раніше оглядачі ESPN також висловили сумніви щодо перспектив бою Олександра Усика 12 жовтня.

Нагадаємо, поєдинок Усика проти Такама мав відбутися ще в травні, але зірвався через пошкодження українця.