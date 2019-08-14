Відомий промоутер сумнівається в проведені бою Усика 12 жовтня
Олександр Усик
Boxing Scene
Британець Едді Хірн висловив сумніви щодо перспектив дебюту Усика в надважкій вазі
Відомий британський промоутер Едді Хірн висловив сумніви щодо перспектив проведення 12 жовтня дебютного бою українця Олександра Усика в надважкій вазі.
Усик цього дня має битися в Чикаго проти камерунця Карлоса Такама.
«Організацію бою ще не завершено. Такам уклав угоду з Джо Деугардіа. Я не впевнений, що бій взагалі відбудеться», - передає слова Хірна Boxing Scene.
Читайте також: Дебют Усика в надважкій вазі знову під загрозою зриву
Раніше оглядачі ESPN також висловили сумніви щодо перспектив бою Олександра Усика 12 жовтня.
Нагадаємо, поєдинок Усика проти Такама мав відбутися ще в травні, але зірвався через пошкодження українця.