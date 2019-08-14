  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відомий промоутер сумнівається в проведені бою Усика 12 жовтня

    • Розсилка
    Олександр Усик - Відомий промоутер сумнівається в проведені бою Усика 12 жовтня
    Олександр Усик
    Boxing Scene

    Британець Едді Хірн висловив сумніви щодо перспектив дебюту Усика в надважкій вазі

    Відомий британський промоутер Едді Хірн висловив сумніви щодо перспектив проведення 12 жовтня дебютного бою українця Олександра Усика в надважкій вазі.

    Усик цього дня має битися в Чикаго проти камерунця Карлоса Такама.

    «Організацію бою ще не завершено. Такам уклав угоду з Джо Деугардіа. Я не впевнений, що бій взагалі відбудеться», - передає слова Хірна Boxing Scene.

    Читайте також: Дебют Усика в надважкій вазі знову під загрозою зриву

    Раніше оглядачі ESPN також висловили сумніви щодо перспектив бою Олександра Усика 12 жовтня.

    Нагадаємо, поєдинок Усика проти Такама мав відбутися ще в травні, але зірвався через пошкодження українця.

    Читайте також
    бокс Олександр Усик Карлос Такам
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ