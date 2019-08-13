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    Дебют Усика в надважкій вазі знову під загрозою зриву

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    Олександр Усик - Дебют Усика в надважкій вазі знову під загрозою зриву
    Олександр Усик
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    Ймовірний суперник українця на 12 жовтня підписав нову промоутерську угоду

    Дебютний бій українського боксера Олександра Усика (16-0, 12 КО) в надважкій вазі знову опинився під загрозою зриву. Ймовірний суперник нашого боксера камерунець Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) підписав нову промоутерську угоду.

    Початок роботи камерунця з новою промоутерською компанією може зірвати запланований на 12 жовтня бій, інформує  ESPN.

    Наразі Усик уже готується до бою в США.

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    Поєдинок Усик – Такам мав відбутися ще в травні, однак його перенесли через травму українця.

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