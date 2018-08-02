Ліга чемпіонів. БАТЕ, «Карабах» та «Астана» вийшли у третій відбірній раунд. Усі результати
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А от «Мідтьюланн» і «Лудогорець» вибули у Лігу Європи
У середу, 1 серпня, відбулися всі матчі, що залишалися, другого відбірного раунду Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
Таким чином, визначилися всі учасники третього етапу кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Європи.
Серед несподіванок можна зазначити виліт «Мідтьюланна» від «Астани» та «Лудогорця» від «МОЛ Віді», який раніше мав назву «Відеотон».
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Другий відбірний раунд
«МОЛ Віді» (Угорщина) – «Лудогорець» (Болгарія) – 1:0 (1:0)
Перший матч – 0:0
«Карабах» (Азербайджан) – «Кукесі» (Албанія) – 3:0 (1:0)
Перший матч – 0:0
ГІК (Фінляндія) – БАТЕ (Білорусь) – 1:2 (1:2)
Перший матч – 0:0
«Русенборг» (Норвегія) – «Селтік» (Шотландія) – 0:0
Перший матч – 1:3
«Штурм» (Австрія) – «Аякс» (Нідерланди) – 1:3 (0:1)
Перший матч – 0:2
«Мідтьюланн» (Данія) – «Астана» (Казахстан) – 0:0
Перший матч – 1:2
«Мальме» (Швеція) – ЧФР (Клуж, Румунія) – 1:1 (0:1)
Перший матч – 1:0
«Базель» (Швейцарія) – ПАОК (Греція) – 0:3 (0:1)
Перший матч – 1:2
«Судува» (Литва) – «Црвена Звезда» (Сербія) – 0:2 (0:2)
Перший матч – 0:3
Команди, що програли на даній стадії, продовжать боротьбу у третьому відбірному раунді Ліги Європи.
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