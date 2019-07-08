Російська гандболістка загинула на змаганнях у Польщі
Єкатєріна Корольова
Спорт день за днем
20-річна спортсменка Єкатєріна Корольова втонула у водоймі
Російська гандболістка Єкатєріна Корольова загинула на змаганнях з пляжного гандболу в Польщі. 20-річна спортсменка втонула у водоймі поблизу майданчиків, де відбуваються матчі чемпіонату Європи.
Трагедія сталася вже після завершення змагань. Польська поліція наразі з’ясовує всі обставини інциденту.
Читайте також: Російська прихильниця допінгу виступатиме за Україну