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    Російська гандболістка загинула на змаганнях у Польщі

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    Єкатєріна Корольова - Російська гандболістка загинула на змаганнях у Польщі
    Єкатєріна Корольова
    Спорт день за днем

    20-річна спортсменка Єкатєріна Корольова втонула у водоймі

    Російська гандболістка Єкатєріна Корольова загинула на змаганнях з пляжного гандболу в Польщі. 20-річна спортсменка втонула у водоймі поблизу майданчиків, де відбуваються матчі чемпіонату Європи.

    Трагедія сталася вже після завершення змагань. Польська поліція наразі з’ясовує всі обставини інциденту.  

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