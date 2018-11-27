Відразу шість українок пробилися до першої сотні юнацького рейтингу ITF



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Вікторія Дема

Кращою серед українок є 18-річна Вікторія Дема

Шість представниць України входять до першої сотні світового рейтингу ITF юніорок у віковій категорії 18 років і молодше.

Українки в Топ-500 рейтингу ITF

Кращою серед українок поки є 18-річна Вікторія Дема, яка на початку січня 2019 року покине рейтинг, як і всі дівчата, які народилися в 2000 році.

Нагадаємо, що в топ-200 дорослого рейтингу WTA зараз знаходяться вісім представниць України.

Джерело: tennisua.org