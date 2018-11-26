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    Козлова і Костюк піднімаються на кілька позицій в рейтингу WTA

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    Катерина Козлова - Козлова і Костюк піднімаються на кілька позицій в рейтингу WTA
    Катерина Козлова

    Всього ж в топ-200 рейтингу зараз знаходяться вісім представниць України

    За підсумками тижня на дві строчки поліпшили своє становище Катерина Козлова (з 99-го місця піднялася на 970-е) та Марта Костюк (зі 123-го піднялася на 121-е).

    Нагадаємо, що особистим рекордом Козлової є 62-е місце, а Костюк - 118-е.

    Всього ж в топ-200 рейтингу зараз знаходяться вісім представниць України.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк
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