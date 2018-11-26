Козлова і Костюк піднімаються на кілька позицій в рейтингу WTA



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Катерина Козлова

Всього ж в топ-200 рейтингу зараз знаходяться вісім представниць України

За підсумками тижня на дві строчки поліпшили своє становище Катерина Козлова (з 99-го місця піднялася на 970-е) та Марта Костюк (зі 123-го піднялася на 121-е).

Нагадаємо, що особистим рекордом Козлової є 62-е місце, а Костюк - 118-е.

Всього ж в топ-200 рейтингу зараз знаходяться вісім представниць України.

Джерело: btu.org.ua