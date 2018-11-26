Козлова і Костюк піднімаються на кілька позицій в рейтингу WTA
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Розсилка
Катерина Козлова
Всього ж в топ-200 рейтингу зараз знаходяться вісім представниць України
За підсумками тижня на дві строчки поліпшили своє становище Катерина Козлова (з 99-го місця піднялася на 970-е) та Марта Костюк (зі 123-го піднялася на 121-е).
Нагадаємо, що особистим рекордом Козлової є 62-е місце, а Костюк - 118-е.
Всього ж в топ-200 рейтингу зараз знаходяться вісім представниць України.
UKR - Singles - TOP10 (26/11/2018)— TennisUkraine (@UkrainianTennis) 26 ноября 2018 г.
4.@ElinaSvitolina
27.@LTsurenko
58.@D_Yastremska
97.#Kozlova 2
110.#Kalinina
121.@marta_kostyuk 2
133.#Bondarenko 1
186.#Zavatska
291.#Strakhova 2
295.@oliaianchuk 9
Джерело: btu.org.ua