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    «Він став воїном, щоб битися зі мною». Володимир Кличко оплакує втрату друга-журналіста

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    Томас Діренґа спарингував з Володимиром Кличком - «Він став воїном, щоб битися зі мною». Володимир Кличко оплакує втрату друга-журналіста
    Томас Діренґа спарингував з Володимиром Кличком
    Instagram Володимира Кличка

    Українець спарингував з Томасом Діренґою

    Видатний український боксер Володимир Кличко повідомив про те, що втратив одного зі своїх найближчих друзів. На своїй сторінці в Instagram колишній чемпіон світу емоційно відреагував на смерть журналіста Томаса Діренґи.

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    «Жоден журналіст ніколи не був моїм спаринг-партнером, однак Томас «Турбо» Діренґа був. Ми були однакові зростом і однієї ваги. Він сміливо залишив свою посаду журналіста на короткий час і став воїном, щоб битися зі мною. Як журналіст він висвітлював всю мою спортивну кар'єру від початку до кінця. Новина про те, що його більше немає з нами, шокує, і я сповнений емоцій. Мої щирі співчуття його друзям, колегам – і, звичайно ж, його улюбленій сім'ї. Спочивай з миром, мій друже!» – написав Володимир.

    Томасові Дірензі було 56 років.

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    Володимир Кличко бокс смерть
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