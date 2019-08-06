«Він став воїном, щоб битися зі мною». Володимир Кличко оплакує втрату друга-журналіста



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Томас Діренґа спарингував з Володимиром Кличком Instagram Володимира Кличка

Українець спарингував з Томасом Діренґою

Видатний український боксер Володимир Кличко повідомив про те, що втратив одного зі своїх найближчих друзів. На своїй сторінці в Instagram колишній чемпіон світу емоційно відреагував на смерть журналіста Томаса Діренґи.

«Жоден журналіст ніколи не був моїм спаринг-партнером, однак Томас «Турбо» Діренґа був. Ми були однакові зростом і однієї ваги. Він сміливо залишив свою посаду журналіста на короткий час і став воїном, щоб битися зі мною. Як журналіст він висвітлював всю мою спортивну кар'єру від початку до кінця. Новина про те, що його більше немає з нами, шокує, і я сповнений емоцій. Мої щирі співчуття його друзям, колегам – і, звичайно ж, його улюбленій сім'ї. Спочивай з миром, мій друже!» – написав Володимир.

Томасові Дірензі було 56 років.