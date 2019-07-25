Чемпіон НБА разом з дітьми просить Зеленського захистити спорткомплекс «Восход» від рейдерів (відео)



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Станіслав Медведенко вважає, що наш спорт дійшов до ручки Фейсбук Станіслава Медведенка

Станіслав Медведенко організував акцію під стінами офісу президента

Доля спорткомплексу «Восход» у Дарницькому районі столиці не залишила байдужим дворазового чемпіона Національної баскетбольної асоціації в складі «Лос-Анджелес Лейкерс» Станіслава Медведенка.

Сьогодні, 25 червня видатний баскетболіст став одним зі співорганізаторів акції на підтримку однієї з найстаріших спортивних шкіл столиці під стінами офісу президента. Діти займалися спортом безпосередньо на Банковій, демонструючи, що невдовзі вони справді опиняться на вулиці.

«Спорт уже дійшов до ручки. Коли дітей змушують піти з залу... #SaveСКВосход», - прокоментував розміщені на власній сторінці у «Фейсбуку» відео Медведенко.

Нагадаємо, що забудовники давно націлилися на територію, яка належить спортивній школі «Восход». У квітні приміщення спорткомплексу розгромили «тітушки», а днями розпочалися спроби «віджати» землю юридичними методами. Мер Києва Віталій Кличко обіцяє захистити «Восход» з 2017 року. Але наразі обіцянки так і залишаються обіцянками.