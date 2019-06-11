  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Висунення борця Беленюка від «Слуги народу» збурило соцмережі

    • Розсилка
    Жан Беленюк - Висунення борця Беленюка від «Слуги народу» збурило соцмережі
    Жан Беленюк
    Фейсбук

    У мережі активно дискутують щодо неоднозначної реакції на балотування відомого спортсмена

    Висунення відомого українського борця Жана Беленюка від партії «Слуга народу» на дочасні вибори депутатів Верховної Ради спровокувало бурхливу дискусію в мережі.

    Суперечки посилила неоднозначна реакція кореспондента видання Верховної Ради «Голос України» Василя Чепурного, інформує «Радіо Свобода». Той написав на сторінці в Фейсбук наступне: «Дають негра у депутати – точно виберуть. Може, нам ще транссексуала якогось підсунуть».

    Втім згодом після бурхливої реакції Чепурний видалив пост. А в коментарі «Радіо Свобода» роз’яснив: «Щоб не кидати тінь на газету, я його (допис – ред.) видалив. Якщо це визначення ображає персонально Жана Беленюка, я готовий перед ним вибачитися. У цьому не бачу проблеми. Так само, як я не бачу жодної образи, якщо б мене називали українцем, або білим. Расизм у тому, що я назвав Жана Беленюка, 10-й номер списку партії «Слуга народу», негром. Так а що в цьому образливого? Це слово не є криміналізованим, є в літературі, воно не заборонене. В чому проблема? Що Зеленський – єврей, так це теж всі знають. Те, що я виступаю за те, щоб в Україні була українська влада – якщо це кримінал, тоді так – треба відповідать?».

    28-річний Жан Беленюк срібний призер Олімпійських ігор, повний призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон чемпіонатів Європи.

     Читайте також: «Слуга народу» Беленюк позував з одіозною російською пропагандисткою (фото)
    Читайте також
    вибори партія Слуга народу Жан Беленюк греко-римська боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ