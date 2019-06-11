Висунення борця Беленюка від «Слуги народу» збурило соцмережі



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Жан Беленюк Фейсбук

У мережі активно дискутують щодо неоднозначної реакції на балотування відомого спортсмена

Висунення відомого українського борця Жана Беленюка від партії «Слуга народу» на дочасні вибори депутатів Верховної Ради спровокувало бурхливу дискусію в мережі.

Суперечки посилила неоднозначна реакція кореспондента видання Верховної Ради «Голос України» Василя Чепурного, інформує «Радіо Свобода». Той написав на сторінці в Фейсбук наступне: «Дають негра у депутати – точно виберуть. Може, нам ще транссексуала якогось підсунуть».

Втім згодом після бурхливої реакції Чепурний видалив пост. А в коментарі «Радіо Свобода» роз’яснив: «Щоб не кидати тінь на газету, я його (допис – ред.) видалив. Якщо це визначення ображає персонально Жана Беленюка, я готовий перед ним вибачитися. У цьому не бачу проблеми. Так само, як я не бачу жодної образи, якщо б мене називали українцем, або білим. Расизм у тому, що я назвав Жана Беленюка, 10-й номер списку партії «Слуга народу», негром. Так а що в цьому образливого? Це слово не є криміналізованим, є в літературі, воно не заборонене. В чому проблема? Що Зеленський – єврей, так це теж всі знають. Те, що я виступаю за те, щоб в Україні була українська влада – якщо це кримінал, тоді так – треба відповідать?».

28-річний Жан Беленюк срібний призер Олімпійських ігор, повний призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон чемпіонатів Європи.