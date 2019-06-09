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    Чемпіон світу та Європи Беленюк ввійшов у першу десятку списку «Слуги народу»

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    Жан Беленюк - Чемпіон світу та Європи Беленюк ввійшов у першу десятку списку «Слуги народу»
    Жан Беленюк
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    Знаменитого борця названо десятим номером у виборчому списку партії «Слуга народу»

    Знаменитого українського борця Жана Беленюка названо десятим номером у виборчому списку партії «Слуга народу». Кандидатів на парламентські вибори оприлюднили на з’їзді політсили, який відбувся 9 червня в столичному Ботанічному саду імені Гришка.

    Дочасні парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.

    28-річний Жан Беленюк срібний призер Олімпійських ігор, повний призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон чемпіонатів Європи.

     Читайте також: Стала відома перша десятка списку партії «Слуга народу»
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