Чемпіон світу та Європи Беленюк ввійшов у першу десятку списку «Слуги народу»
Жан Беленюк
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Знаменитого борця названо десятим номером у виборчому списку партії «Слуга народу»
Знаменитого українського борця Жана Беленюка названо десятим номером у виборчому списку партії «Слуга народу». Кандидатів на парламентські вибори оприлюднили на з’їзді політсили, який відбувся 9 червня в столичному Ботанічному саду імені Гришка.
Дочасні парламентські вибори в Україні мають відбутися 21 липня.
28-річний Жан Беленюк срібний призер Олімпійських ігор, повний призер чемпіонатів світу, триразовий чемпіон чемпіонатів Європи.
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