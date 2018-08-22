Віта і Валя Семеренко виступлять в змішаній естафеті на чемпіонаті світу з літнього біатлону
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Віта Семеренко
Cклад чоловічої частини змішаної естафети у дорослих і юніорів стане відомий пізніше
24 серпня в чеському Нове-Место стартує чемпіонат світу з літнього біатлону.
У перший змагальний день відбудуться змішані естафети у дорослих і юніорів.
Старший тренер жіночої команди Андрій Прокунін назвав імена дівчат, які представлять Україну в перших гонках чемпіонату.
У змішаній естафеті серед дорослих виступлять Віта і Валя Семеренко, а в складі юніорської команди побіжать Валерія Дмитренко та Анна Кривонос.
Зазначається, що склад чоловічої частини змішаної естафети у дорослих і юніорів стане відомий після вечірнього тренування 22 серпня.
Чемпіонат світу з літнього біатлону відбудеться з 24 по 26 серпня.
Джерело: xsport.ua