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    Віта і Валя Семеренко виступлять в змішаній естафеті на чемпіонаті світу з літнього біатлону

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    Віта Семеренко - Віта і Валя Семеренко виступлять в змішаній естафеті на чемпіонаті світу з літнього біатлону
    Віта Семеренко

    Cклад чоловічої частини змішаної естафети у дорослих і юніорів стане відомий пізніше

    24 серпня в чеському Нове-Место стартує чемпіонат світу з літнього біатлону.

    У перший змагальний день відбудуться змішані естафети у дорослих і юніорів.

    Старший тренер жіночої команди Андрій Прокунін назвав імена дівчат, які представлять Україну в перших гонках чемпіонату.

    У змішаній естафеті серед дорослих виступлять Віта і Валя Семеренко, а в складі юніорської команди побіжать Валерія Дмитренко та Анна Кривонос.

    Зазначається, що склад чоловічої частини змішаної естафети у дорослих і юніорів стане відомий після вечірнього тренування 22 серпня.

    Чемпіонат світу з літнього біатлону відбудеться з 24 по 26 серпня.

    Джерело: xsport.ua

    біатлон Збірна України Валентина Семеренко Віта Семеренко
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