Віта і Валя Семеренко виступлять в змішаній естафеті на чемпіонаті світу з літнього біатлону



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Віта Семеренко

Cклад чоловічої частини змішаної естафети у дорослих і юніорів стане відомий пізніше

24 серпня в чеському Нове-Место стартує чемпіонат світу з літнього біатлону.

У перший змагальний день відбудуться змішані естафети у дорослих і юніорів.

Старший тренер жіночої команди Андрій Прокунін назвав імена дівчат, які представлять Україну в перших гонках чемпіонату.

У змішаній естафеті серед дорослих виступлять Віта і Валя Семеренко, а в складі юніорської команди побіжать Валерія Дмитренко та Анна Кривонос.

Зазначається, що склад чоловічої частини змішаної естафети у дорослих і юніорів стане відомий після вечірнього тренування 22 серпня.

Чемпіонат світу з літнього біатлону відбудеться з 24 по 26 серпня.

Джерело: xsport.ua