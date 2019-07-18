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    Визначено дату бою українця Гвоздика проти російського боксера

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    Олександр Гвоздик - Визначено дату бою українця Гвоздика проти російського боксера
    Олександр Гвоздик
    2plus2.ua

    Українець Олександр Гвоздик битиметься проти Артура Бетербієва з Росії

    Український чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) проведе об'єднавчий бій з російським чемпіоном світу за версією IBF Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО).

    Про це повідомив спільний промоутер боксерів Боб Арум.

    «Бій відбудеться  18 жовтня в США. Точне місце буде оголошено пізніше», - передає слова Арум ТАСС.

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    У останньому наразі бою Олександр переміг 31 березня француза Дуду Нгумбу 31 березня проти француза Дуду Нгумбу, перемігши технічним нокаутом в 5-му раунді.

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