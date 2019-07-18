Визначено дату бою українця Гвоздика проти російського боксера
Олександр Гвоздик
2plus2.ua
Українець Олександр Гвоздик битиметься проти Артура Бетербієва з Росії
Український чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) проведе об'єднавчий бій з російським чемпіоном світу за версією IBF Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО).
Про це повідомив спільний промоутер боксерів Боб Арум.
«Бій відбудеться 18 жовтня в США. Точне місце буде оголошено пізніше», - передає слова Арум ТАСС.
У останньому наразі бою Олександр переміг 31 березня француза Дуду Нгумбу 31 березня проти француза Дуду Нгумбу, перемігши технічним нокаутом в 5-му раунді.