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    Футбольний тренер про гравців, які їдуть у Росію: Не все вимірюється грішми

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    Юрій Вернидуб не приховує патріотичних почуттів - Футбольний тренер про гравців, які їдуть у Росію: Не все вимірюється грішми
    Юрій Вернидуб не приховує патріотичних почуттів
    ФК «Зоря»

    Юрій Вернидуб не став пом'якшувати

    Колишній тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб поділився своїми думками стосовно українських футболістів, які їдуть грати у чемпіонат Росії.

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    «Мої почуття, коли український футболіст їде в Росію? Складно передати. У нас із «Зорі» теж їхали хлопці. Я просто їх не розумів. Розумів їх в одному – спортивне життя коротке, всі хочуть заробити грошей і почуватися нормально. Але не все вимірюється грішми і, перш за все, має бути мислення, серце, і розуміння тієї ситуації, яка склалася.

    Бігти за грішми, кидаючи все... Вони ж повинні розуміти, що відрікаються від збірної», – передає слова Юрія Вернидуба Xsport.ua.

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