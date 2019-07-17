Футбольний тренер про гравців, які їдуть у Росію: Не все вимірюється грішми



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Юрій Вернидуб не приховує патріотичних почуттів ФК «Зоря»

Юрій Вернидуб не став пом'якшувати

Колишній тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб поділився своїми думками стосовно українських футболістів, які їдуть грати у чемпіонат Росії.

«Мої почуття, коли український футболіст їде в Росію? Складно передати. У нас із «Зорі» теж їхали хлопці. Я просто їх не розумів. Розумів їх в одному – спортивне життя коротке, всі хочуть заробити грошей і почуватися нормально. Але не все вимірюється грішми і, перш за все, має бути мислення, серце, і розуміння тієї ситуації, яка склалася.

Бігти за грішми, кидаючи все... Вони ж повинні розуміти, що відрікаються від збірної», – передає слова Юрія Вернидуба Xsport.ua.