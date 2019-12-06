Визначено господарів 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу серед жінок
Кубок України з баскетболу серед жінок
ФБУ
У ФБУ відбулося жеребкування господарів чвертьфіналу жіночого Кубка
У Федерації баскетболу України 6 грудня відбулося жеребкування господарів перших матчів у 1/4 фіналу серед команд жінок.
Боротьбу за трофей наразі продовжують вісім найсильніших команд.
Чинний володар трофею «Динамо-НПУ» з Києва перший матч чвертьфіналу зіграє в Бердянську проти «Чайки».
Стадія чвертьфіналу складається з двох поєдинків: вдома та на виїзді.
Перші матчі мають відбутися 18 грудня, другі – 26-27 грудня.
КУБОК УКРАЇНИ
Жінки. 1/4 фіналу
«Чайка-ДЮСШ Бердянськ» – «Динамо-НПУ» (Київ)
«ІнтерХім» (Одеса) / ХАІ (Харків) – «Київ-Баскет»
«КСЛІ-Динамо-НПУ» (Київ) – «НУБіП України» (Київ)
«КСЛІ-Київ-Баскет» – «Рівне-ОШВСМ»