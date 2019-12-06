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    Визначено господарів 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу серед жінок

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    Кубок України з баскетболу серед жінок - Визначено господарів 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу серед жінок
    Кубок України з баскетболу серед жінок
    ФБУ

    У ФБУ відбулося жеребкування господарів чвертьфіналу жіночого Кубка

    У Федерації баскетболу України 6 грудня відбулося жеребкування господарів перших матчів у 1/4 фіналу серед команд жінок.

    Боротьбу за трофей наразі продовжують вісім найсильніших команд.

    Чинний володар трофею «Динамо-НПУ» з Києва перший матч чвертьфіналу зіграє в Бердянську проти «Чайки».

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    Стадія чвертьфіналу складається з двох поєдинків: вдома та на виїзді.

    Перші матчі мають відбутися 18 грудня, другі – 26-27 грудня.

    КУБОК УКРАЇНИ
    Жінки. 1/4 фіналу

    «Чайка-ДЮСШ Бердянськ» – «Динамо-НПУ» (Київ)

    «ІнтерХім» (Одеса) / ХАІ (Харків) – «Київ-Баскет»

    «КСЛІ-Динамо-НПУ» (Київ) – «НУБіП України» (Київ)

    «КСЛІ-Київ-Баскет» – «Рівне-ОШВСМ»

    Кубок України баскетбол
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