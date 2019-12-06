Захисник «Х’юстона» зробив другий поспіль трипл-дабл в НБА (відео)



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Рассел Вестбрук НБА

Для баскетболіста це вже п’ятий трипл-дабл поточного сезону

Розігруючий захисник «Х’юстона» Рассел Вестбрук зробив другий трип-дабл поспіль у регулярному чемпіонаті НБА. В матчі проти «Торонто» (119:109) він набрав 19 очок, 13 підбирань, 11 передач.

Загалом це вже п’ятий трипл-дабл захисника поточного сезону.

Попри вражаючі цифри останній матч видався для Весбрука не надто успішним. Він реалізував з гри лише 7 кидків з 27-ми. При цьому він не влучив жодного разу з-за дуги з 6 спроб та припустився 8 втрат.