  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Визначено господаря Суперкубка УЄФА 2021 року

    • Розсилка
    УЄФА - Визначено господаря Суперкубка УЄФА 2021 року
    УЄФА

    На право проведення матчу претендував Харків

    УЄФА визначив господаря матчу за Суперкубок 2021 року. Серед інших на нього претендував і український Харків. Втім виконком УЄФА обрав північно-ірландський Белфаст.

    Фінал Ліги Європи 2021 року відбудеться на арені іспанської «Севільї» - «Рамон Санчес Пісхуан».

    Фінал Ліги чемпіонів 2021 року відбудеться в російському Санкт-Петербурзі на арені спонсора УЄФА – Газпрому.

    Читайте також: Перед матчем з «Маріуполем» «Динамо» здійснило виснажливий вояж

    Наступного 2022 року головний матч ЛЧ відбудеться в Мюнхені. Ще за рік – на лондонському «Вемблі».

    Читайте також
    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок Ліга чемпіонів Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ