Визначено господаря Суперкубка УЄФА 2021 року



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На право проведення матчу претендував Харків

УЄФА визначив господаря матчу за Суперкубок 2021 року. Серед інших на нього претендував і український Харків. Втім виконком УЄФА обрав північно-ірландський Белфаст.

Фінал Ліги Європи 2021 року відбудеться на арені іспанської «Севільї» - «Рамон Санчес Пісхуан».

Фінал Ліги чемпіонів 2021 року відбудеться в російському Санкт-Петербурзі на арені спонсора УЄФА – Газпрому.

Наступного 2022 року головний матч ЛЧ відбудеться в Мюнхені. Ще за рік – на лондонському «Вемблі».