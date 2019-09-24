Перед матчем з «Маріуполем» «Динамо» здійснило виснажливий вояж



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Динамівці виграли попередніх два матчі з загальним рахунком 6:0 і в Маріуполі сподіваються продовжити серію Ракурс

Так довго футболісти нашого ґранда їздити не звикли

Київське «Динамо» затратило чималу часу, аби добратися на виїзний матч української Прем’єр-ліги проти «Маріуполя».

Зазвичай кияни доїжджали на береги Азова через Запоріжжя, куди здійснювали авіапереліт, а потім пересідали на автобус. Однак наразі цей аеропорт закритий через ремонт.

Тому зараз динамівці спершу зробили переліт з Києва до Дніпра, де пересіли на автобус, на якому протягом п'яти годин їхали до Маріуполя, долаючи відстань майже в 400 км. Загальний шлях динамівців від їх клубної бази, враховуючи проходження всіх необхідних процедур в аеропортах Києва та Дніпра зайняв близько восьми годин.

Перенесений матч української Прем’єр-ліги «Маріуполь» - «Динамо» відбудеться завтра, 25 вересня. Початок – о 17:00.