  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перед матчем з «Маріуполем» «Динамо» здійснило виснажливий вояж

    • Розсилка
    Динамівці виграли попередніх два матчі з загальним рахунком 6:0 і в Маріуполі сподіваються продовжити серію - Перед матчем з «Маріуполем» «Динамо» здійснило виснажливий вояж
    Динамівці виграли попередніх два матчі з загальним рахунком 6:0 і в Маріуполі сподіваються продовжити серію
    Ракурс

    Так довго футболісти нашого ґранда їздити не звикли

    Київське «Динамо» затратило чималу часу, аби добратися на виїзний матч української Прем’єр-ліги проти «Маріуполя».

    Читайте також

    Зазвичай кияни доїжджали на береги Азова через Запоріжжя, куди здійснювали авіапереліт, а потім пересідали на автобус. Однак наразі цей аеропорт закритий через ремонт.

    Тому зараз динамівці спершу зробили переліт з Києва до Дніпра, де пересіли на автобус, на якому протягом п'яти годин їхали до Маріуполя, долаючи відстань майже в 400 км. Загальний шлях динамівців від їх клубної бази, враховуючи проходження всіх необхідних процедур в аеропортах Києва та Дніпра зайняв близько восьми годин.

    Перенесений матч української Прем’єр-ліги «Маріуполь» - «Динамо» відбудеться завтра, 25 вересня. Початок – о 17:00.

     Читайте також: Визначилися терміни відновлення двох основних футболістів київського «Динамо»
    Читайте також
    Маріуполь НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ