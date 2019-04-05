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    Визначено символічну топ-5 чвертьфіналів баскетбольної Суперліги

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    Олександр Тимофеєнко - Визначено символічну топ-5 чвертьфіналів баскетбольної Суперліги
    Олександр Тимофеєнко
    Федерація баскетболу України

    У чемпіонаті України з баскетболу триває стадія плей-оф

    У чемпіонаті України з баскетболу серед команд чоловічої Суперліги завершилася стадія чвертьфіналів.

    Тренери команд визначили найкращих гравців першого раунду плей-оф.

    Судячи з усього ключовим фактором стала стабільна гра баскетболістів протягом серії плюс вміння взяти на себе ініціативу у необхідний момент. Так, практично без конкуренції пару захисників сформували два Олександри і обидва гравці збірної України: Олександр Мішула (20 очок і 4,7 передач у середньому за гру) і Олександр Рябчук (11,5 очок і 4,5 підбирань за гру у серії з Політехніком).

    Обидва надзвичайно переконливо провели останні матчі своїх команд, Мішула вирішив підсумок поєдинку узявши гру на себе коли суперник наблизився у притул, а Рябчук зруйнував захист харків’ян на їхньому ж майданчику закинувши 7 із 7 з гри, при тому що 6 кидків були три очковими.

    Також не знав конкуренції на позиції третього номера лідер Київ-Баскета Палов Крутоус, яскраво говорить за себе середній показник ефективності 24. Щодо ланки високих то тут вагомий внесок Кирила Фесенка у перемогу Дніпра над Одесою у заключній грі серії не лишився непоміченим, проте більше голосів отримали капітан Дніпра – Станіслав Тмофеєнко і лідер БК Запоріжжя Кіндал Хілл, які зіграли більш рівно усі матчі. Середній рейтинг ефективності Тимофеєнка був 21, а рейтинг ефективності Хілла у серії з Черкаськими Мавпами не опускався нижче 24, також зазначимо що у цій серії Хілл реалізував 29 штрафних кидків, при тому що схибив з лінії лише 4 рази. Він став єдиним легіонером у збірній чвертьфіналів.

    Уже сьогодні, 5 квітня, поєдинком Запоріжжя – Київ-Баскет стартує півфінальна стадія плей-оф у Суперлізі.

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